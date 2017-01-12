Мэру Двораковскому оставили «именной» сугроб
Сугроб с символичной надписью появился в Амурском поселке Омска.
Сугроб с символичной надписью появился в Амурском поселке Омска.
Сегодня, 12 января, на сугробе в районе пересечения улиц 20-й Амурской и 33-й Северной появилась надпись «Сугробы за Двораковского», сделанная баллончиком краски на манер политической агитки.
Об этом сообщил «Гражданский патруль», новосибирский областной общественный фонд защиты прав потребителей. Ранее, 9 января, активист организации оставил схожий «арт-объект» в честь местного градоначальника Анатолия Локтя. Отмечается, что после этого сугроб в Новосибирске убрали уже на следующий день.
Напомним, в 2015 году в Омске «продавали» неубранный с дорог снег от имени мэра с телефоном его приемной. Недорого, но обязательно с самовывозом.