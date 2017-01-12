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15:09 (мск), источник: Om1.ru

Мэру Двораковскому оставили «именной» сугроб

Сугроб с символичной надписью появился в Амурском поселке Омска.

Сегодня, 12 января, на сугробе в районе пересечения улиц 20-й Амурской и 33-й Северной появилась надпись «Сугробы за Двораковского», сделанная баллончиком краски на манер политической агитки.

Об этом сообщил «Гражданский патруль», новосибирский областной общественный фонд защиты прав потребителей. Ранее, 9 января, активист организации оставил схожий «арт-объект» в честь местного градоначальника Анатолия Локтя. Отмечается, что после этого сугроб в Новосибирске убрали уже на следующий день.

Напомним, в 2015 году в Омске «продавали» неубранный с дорог снег от имени мэра с телефоном его приемной. Недорого, но обязательно с самовывозом.

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