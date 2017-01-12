Уже несколько тысяч омичей зарегистрировались на своих дачах
Только в СНТ «Авангард-2» круглый год живут почти четыреста человек, среди них 85 детей. Сейчас в садовом товариществе эпидемия, болеет почти треть дачников, но вызвать врача на дом не
Только в СНТ «Авангард-2» круглый год живут почти четыреста человек, среди них 85 детей. Сейчас в садовом товариществе эпидемия, болеет почти треть дачников, но вызвать врача на дом не
Вокруг сотни дачных домиков. Большинство без адресных табличек. Найти в этом лабиринте своего пациента — непростая задача для любого врача. Особенно зимой — когда пройти к цели мешают мороз и огромные сугробы.
Выезды в садоводческие товарищества часто становятся настоящей головной болью для врачей. Причем, стихия здесь далеко не единственная угроза. Так, прошлой весной врача, приехавшего на вызов к ребенку, покусала огромная кавказская овчарка.
Помощь коллег врачу может потребоваться и после
Но и у дачников СНТ «Авангард-2» есть свои претензии к эскулапам. Они считают, что вызванные врачи просто придумывают оправдания, не желая ехать даже в те дома, дорога до которых расчищена. Схожие претензии у дачников к полиции. И вообще, по их мнению, к проживающим в садоводческих товариществах относятся как к изгоям. Поэтому свои участки они хотят перевести в другую категорию — под ИЖС.
Большинство СНТ похвастаться современной электролинией не могут. Так, два месяца назад в одном из садовых товариществ Омска произошла авария. Старый трансформатор не справился с нагрузкой — и дачники на несколько дней остались без электричества и практически без тепла. Ведь за стабилизацию системы отопления должен был отвечать электрический насос.