Уже несколько тысяч омичей зарегистрировались на своих дачах

Вокруг сотни дачных домиков. Большинство без адресных табличек. Найти в этом лабиринте своего пациента — непростая задача для любого врача. Особенно зимой — когда пройти к цели мешают мороз и огромные сугробы.



Выезды в садоводческие товарищества часто становятся настоящей головной болью для врачей. Причем, стихия здесь далеко не единственная угроза. Так, прошлой весной врача, приехавшего на вызов к ребенку, покусала огромная кавказская овчарка.



Помощь коллег врачу может потребоваться и после марш-броска через сугробы. На заснеженной аллее можно запросто вывихнуть ногу. Тем более, что половина врачей педиатрической службы — женщины старше 40 лет. При этом помогать прописанным на дачах омичам доктора не отказываются.



Но и у дачников СНТ «Авангард-2» есть свои претензии к эскулапам. Они считают, что вызванные врачи просто придумывают оправдания, не желая ехать даже в те дома, дорога до которых расчищена. Схожие претензии у дачников к полиции. И вообще, по их мнению, к проживающим в садоводческих товариществах относятся как к изгоям. Поэтому свои участки они хотят перевести в другую категорию — под ИЖС.



Большинство СНТ похвастаться современной электролинией не могут. Так, два месяца назад в одном из садовых товариществ Омска произошла авария. Старый трансформатор не справился с нагрузкой — и дачники на несколько дней остались без электричества и практически без тепла. Ведь за стабилизацию системы отопления должен был отвечать электрический насос.