Идиллический архипелаг в Тихом океане хочет отказаться от бедных туристов

Томми Ременгесау объявил о намерении сосредоточиться на «качестве» туристов, а не на их количестве, имея в виду стремление привлечь в Палау путешественников с большими деньгами, передает The Telegraph.

Глава государства рассчитывает, что строители дорогих отелей самостоятельно позаботятся об инфраструктуре — в том числе создадут очистные системы, построят дороги и так далее. Взамен инвесторам обещают налоговые льготы. Такой подход Ременгесау называет «беспроигрышным» как для государства, так и для бизнеса.