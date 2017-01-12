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16:33 (мск), источник: НТА-Приволжье

Проезд на пригородных электричках по Нижегородской области подорожает с 15 января

Как сообщается на сайте ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», стоимость проезда в 2017 году увеличится на 4,5%.

Источник: Reuters

Изменения приняты в соответствии с решением правления Региональной службы по тарифам Нижегородской области «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении».

Отмечается, что предыдущее увеличение стоимости проезда на пригородном железнодорожном транспорте по территории Нижегородской области было 15 января 2016 года.

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