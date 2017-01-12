Проезд на пригородных электричках по Нижегородской области подорожает с 15 января

Изменения приняты в соответствии с решением правления Региональной службы по тарифам Нижегородской области «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении».

Отмечается, что предыдущее увеличение стоимости проезда на пригородном железнодорожном транспорте по территории Нижегородской области было 15 января 2016 года.