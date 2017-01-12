Самые опасные участки Москвы-реки находятся в центре и на западе столицы

Самые опасные участки Москвы-реки, где крайне рискованно выходить на лед, расположены в центре и на западе Москвы. По словам начальника ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» Василия Марьяна, это связано с пассажирской навигацией, сообщает телеканал «Москва 24».

Как отмечают спасатели, толщина ледяной корки в разных районах города составляет от 5 до 15 сантиметров. Этого недостаточно, чтобы выдержать вес человека.

Особенно опасно гулять в Кожуховском затоне, где уровень воды выше, чем в других местах, а также на Терлецких прудах в Восточном округе столицы.