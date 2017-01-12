Самые опасные участки Москвы-реки находятся в центре и на западе столицы
Особенно опасны прогулки в Кожуховском затоне и на Терлецких прудах в ВАО.
Особенно опасны прогулки в Кожуховском затоне и на Терлецких прудах в ВАО.
Самые опасные участки
Как отмечают спасатели, толщина ледяной корки в разных районах города составляет от 5 до 15 сантиметров. Этого недостаточно, чтобы выдержать вес человека.
Особенно опасно гулять в Кожуховском затоне, где уровень воды выше, чем в других местах, а также на Терлецких прудах в Восточном округе столицы.