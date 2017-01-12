Краснодарские парковки с 1 марта перейдут на безналичную систему оплаты

Такое решение городские власти приняли после проведения анализа статистики работы платных муниципальных парковок. Выяснилось, что краснодарские водители для оплаты парковки предпочитают именно безналичные платежи.

По словам Архипова, безналичная оплата будет способствовать финансовой прозрачности этого бизнеса. Предполагается, что для оплаты парковок можно будет использовать карты любых банков. Кроме того, оплатить парковку можно с помощью мобильного приложения, через sms и с помощью предоплаченных парковочных карт.

В настоящее время в городе работают 195 платных парковок закрытого и открытого типа. Их общая территория насчитывает 6500 паркомест. Наиболее востребованы закрытые парковки в центре Краснодара: по улице Северной (между улицами Красной и Рашпилевской), по улице Красных Партизан возле краевой клинической больницы № 2, возле городского клинического онкологического диспансера № 1, а также медицинских учреждений по улице Постовой и другие.

Ранее стало известно, что краснодарцам разрешили по ночам бесплатно пользоваться муниципальными парковками. Жители города могут оставить автомобиль на большей части платных муниципальных парковок, не внося оплату, с 20.00 до 08.00 следующего дня.

Для контроля за процессом оплаты водителями парковки создан центр управления муниципальными парковками, который в режиме реального времени отслеживает ситуацию на каждой из муниципальных платных парковок и оказывает круглосуточную консультативную помощь водителям.