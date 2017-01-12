В Ялте подрядчиков заставили переделывать ремонт на семи улицах

Об этом сообщает пресс-служба администрации Ялты.

«Контракты не закрыты, так как у нас есть претензии к подрядчикам по качеству проделанных работ по укладке асфальтобетонной смеси. По этим причинам из средств местного бюджета подрядчикам не выплачено 8,4 миллионов рублей», — заявил советник главы администрации Александр Ершов в ходе аппаратного совещания, также уточнив, что работы не приняты на улицах Данченко, Среднеслободская, Нижнеслободская, Массандровская, Садовая, Нади Лисановой и Киевском переулке.

По сообщению администрации, за 2016 год в Ялтинском регионе проходил ремонт 32 дорог.