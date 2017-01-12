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18:05 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте подрядчиков заставили переделывать ремонт на семи улицах

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости (Крым). Подрядчики, выполнявшие работы по ремонту дорог в Ялте, недополучат 8,4 миллиона рублей, пока не исправят ошибки, допущенные во время работ на семи улицах.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба администрации Ялты.

«Контракты не закрыты, так как у нас есть претензии к подрядчикам по качеству проделанных работ по укладке асфальтобетонной смеси. По этим причинам из средств местного бюджета подрядчикам не выплачено 8,4 миллионов рублей», — заявил советник главы администрации Александр Ершов в ходе аппаратного совещания, также уточнив, что работы не приняты на улицах Данченко, Среднеслободская, Нижнеслободская, Массандровская, Садовая, Нади Лисановой и Киевском переулке.

По сообщению администрации, за 2016 год в Ялтинском регионе проходил ремонт 32 дорог.

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