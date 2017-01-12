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18:06 (мск), источник: Lenta.Ru

В сеть выложат «Гарри Поттера и проклятое дитя» в «классическом» переводе

Владимир Бабков, работавший над первым русским изданием «Гарри Поттера и Ордена Феникса», завершил альтернативный перевод книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Источник: Reuters

Его выложат в сеть для бесплатного скачивания, сообщает издание «Канобу» в четверг, 12 января.

Как рассказал инициатор проекта Евгений (фамилия не называется), на момент поиска переводчика в июле-августе 2016 года версии от Марии Спивак еще не было. «Но она себя не очень хорошо зарекомендовала в переводе основных семи книг», — отметил он.

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По его словам, поттериана от издательства «РОСМЭН» считалась классической, что и обусловило выбор в пользу Бабкова. Он работал над первыми книгами.

«Гарри Поттер и проклятое дитя» издали в России 7 декабря. Автором перевода выступила Спивак, которую часто критикуют за неадекватный перевод. Претензии в основном касаются имен персонажей. В частности, читатели отмечали, что к концу серии книг персонаж Северус Снейп раскрывается с положительной стороны, а в ее варианте Злотеус Злей звучит однозначно негативно.

На сайте change.org более 60 тысяч человек подписали петицию с требованием отстранить Спивак от перевода восьмой книги.

Предыдущие семь томов серии в переводе Спивак вышли в издательстве «Махаон», которое приобрело лицензию в 2013 году.

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