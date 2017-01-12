Гостиницу в классическом стиле построят на улице Трубная
Четырехэтажное здание будет рассчитано на 12 номеров.
Четырехэтажное здание будет рассчитано на 12 номеров.
Гостиницу на 12 номеров построят недалеко от станции метро «Цветной бульвар». Проект уже согласован Москомархитектурой, сообщается на сайте комитета.
Площадь четырехэтажного здания в классическом стиле составит одну тысячу квадратных метров. Оно расположится на улице Трубная, владение 32, строение 1.
Фасад гостиницы отделают несколькими видами текстур и оттенков. Декоративные элементы из камня окрасят в белый цвет, общий фон составят теплые сдержанные тона.
Стены первого этажа сделают немного темнее остальных, а фасад украсят пилястрами и балконом с цветами. Над основным входом в здание сделают навес. В подземной части предусмотрена двухуровневая механизированная автостоянка на 10
В настоящее время в Москве работают 211 крупных гостиниц более чем на 50 номеров каждая, 413 гостиниц и