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19:14 (мск), источник: m24.ru

Гостиницу в классическом стиле построят на улице Трубная

Четырехэтажное здание будет рассчитано на 12 номеров.

Источник: Москва 24

Гостиницу на 12 номеров построят недалеко от станции метро «Цветной бульвар». Проект уже согласован Москомархитектурой, сообщается на сайте комитета.

Площадь четырехэтажного здания в классическом стиле составит одну тысячу квадратных метров. Оно расположится на улице Трубная, владение 32, строение 1.

Фасад гостиницы отделают несколькими видами текстур и оттенков. Декоративные элементы из камня окрасят в белый цвет, общий фон составят теплые сдержанные тона.

Стены первого этажа сделают немного темнее остальных, а фасад украсят пилястрами и балконом с цветами. Над основным входом в здание сделают навес. В подземной части предусмотрена двухуровневая механизированная автостоянка на 10 машино-мест.

В настоящее время в Москве работают 211 крупных гостиниц более чем на 50 номеров каждая, 413 гостиниц и мини-отелей менее чем на 50 номеров, а также 242 хостела. За последние шесть лет в столице построили больше 40 гостиниц, еще столько же строятся. В 2018 году число постояльцев достигло 8,8 миллиона человек.

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