Гостиницу в классическом стиле построят на улице Трубная

Гостиницу на 12 номеров построят недалеко от станции метро «Цветной бульвар». Проект уже согласован Москомархитектурой, сообщается на сайте комитета.

Площадь четырехэтажного здания в классическом стиле составит одну тысячу квадратных метров. Оно расположится на улице Трубная, владение 32, строение 1.

Фасад гостиницы отделают несколькими видами текстур и оттенков. Декоративные элементы из камня окрасят в белый цвет, общий фон составят теплые сдержанные тона.

Стены первого этажа сделают немного темнее остальных, а фасад украсят пилястрами и балконом с цветами. Над основным входом в здание сделают навес. В подземной части предусмотрена двухуровневая механизированная автостоянка на 10 машино-мест.