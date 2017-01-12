В Кишиневе парковку «резервируют» коробками
Мунсоветник Кишинева Илиан Кашу показал новый способ бронирования парковки в столице.
Мунсоветник Кишинева Илиан Кашу показал новый способ бронирования парковки в столице.
КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Фото, опубликованное в Сети, демонстрирует оригинальное новшество на улицах Кишинева.
Муниципальный советник Илиан Кашу сфотографировал, как на погрязшем в слякоти столичном тротуаре
«Новая мода в Кишиневе: бронирование парковки картонными коробками», — подписал Кашу свою фотографию.