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20:50 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе парковку «резервируют» коробками

Мунсоветник Кишинева Илиан Кашу показал новый способ бронирования парковки в столице.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Фото, опубликованное в Сети, демонстрирует оригинальное новшество на улицах Кишинева.

Муниципальный советник Илиан Кашу сфотографировал, как на погрязшем в слякоти столичном тротуаре кто-то в целях резервации «парковочного места» оставил картонные коробки.

«Новая мода в Кишиневе: бронирование парковки картонными коробками», — подписал Кашу свою фотографию.

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