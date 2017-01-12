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22:27 (мск), источник: ТАСС

В Бразилии останки нацистского преступника Менгеле стали учебным материалом для студентов

Студенты будут учиться изучать останки индивида, сравнивая полученную информацию с документальными свидетельствами, сообщил руководитель кафедры судебной медицины Университета Сан-Паулу.

Источник: AP 2016

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Преподаватели факультета медицины Университета Сан-Паулу (USP), расположенного в одноименном бразильском городе, используют останки нацистского преступника Йозефа Менгеле в качестве учебного материала. Как сообщила в четверг газета О Estado de San Paulo, эта практика началась несколько месяцев назад, после того, как руководитель кафедры судебной медицины Даниэль Ромеро Муньос получил соответствующее разрешение.

Эти кости помогут объяснить (студентам), как изучать останки индивида, сравнивая полученную информацию с документальными свидетельствами о его жизни
Даниэль Ромеро Муньосруководитель кафедры судебной медицины
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«Годы, которые Менгеле прожил в бегах, тайна его местонахождения — вот, что делает эти кости полезными для учебного процесса. Например, проанализировав останки, мы увидим следы перелома левой тазовой кости. (При этом) информация, найденная в военно-исторических архивах, свидетельствует о том, что он получил перелом таза в результате падения с мотоцикла в Освенциме», — рассказал ученый.

Йозеф Менгеле (1911−1979 гг.) — нацистский преступник, который проводил медицинские эксперименты над узниками Освенцима. За свою жестокость он получил прозвище Ангел смерти. После разгрома гитлеровской Германии Менгеле скрывался в странах Латинской Америки.

Он неоднократно менял свое место жительства и сумел избежать ареста. В 1992 году с помощью анализа ДНК удалось доказать, что Менгеле скончался в 1979 году в Бразилии. С тех пор его останки хранились в пластиковом пакете в Институте судебной медицины Сан-Паулу.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Подобные садисты из Японии ( я не о студентах ) прекрасно дожили свою жизнь . Китай это ПОМНИТ и не простит .
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