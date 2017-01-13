В легендарной Трое обнаружена смертельно опасная древняя инфекция
Научные сотрудники восстановили геном сапрофитного стафилококка, который был обнаружен в захоронении на окраине Трои.
Научные сотрудники восстановили геном сапрофитного стафилококка, который был обнаружен в захоронении на окраине Трои.
Научные сотрудники Висконсинского университета в Мэдисоне (США) восстановили геном сапрофитного стафилококка, который был обнаружен в захоронении на окраине некогда могучего и легендарного города Троя.
Отметим, что исследованию предшествовало открытие, сделанное в 2005 году в Турции. Тогда археологи из Тюбингенского университета (Германия) на окраине легендарной Трои нашли кладбище времен поздней Византийской империи. В одном из захоронений находился скелет женщины, умершей около 800 лет назад.
Внимание ученых привлекли два кальцинированных бугорка размером с клубнику, расположенных чуть ниже ребер. Эти образцы были отправлены на исследование в США.
«Изначально мы предполагали, что бугорки возникли
По словам Пепперелл, в образцах содержалось достаточно ДНК для полного восстановления генома двух видов бактерий: Стафилококк сапрофитный (Staphylococcus saprophyticus) и Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis). Скорее всего, именно они и стали причиной смерти женщины, умершей, как показал анализ, в возрасте 30 лет.
Специалисты уверены, что восстановление генома позволило расширить знания об угрозах, с которыми сталкивались жители Византийской империи, а также об эволюции сапрофитного стафилококка.