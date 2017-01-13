Вейпинг признали заразным
Американские ученые показали, что использование
Американские ученые показали, что использование
Специалисты оценили реакцию 108 добровольцев на использование электронных сигарет. Каждый из них в среднем выкуривал 8,7 сигареты в день 6−7 раз в неделю. Более 80 процентов из числа добровольцев в последнее время использовали электронные сигареты.
Вводимый в общество участников эксперимента человек курил в течение часа сигареты или использовал ингаляторы для вейпинга. Как отметили ученые, у почти всех добровольцев курение
Наиболее активным курильщикам специалисты предложили за материальное вознаграждение ограничить использование сигарет. Оказалось, что время воздержания добровольцев от курения не зависело от типа сигарет.
«Они (электронные сигареты — прим. “Ленты.ру”) не похожи на сигареты, так что некоторые люди надеялись избавиться от желания курить, — полагает соавтор работы Андреа Кинг. — Но мы обнаружили, что они стимулируют желание».
Вейпинг предполагает использование электронных сигарет, как правило, в качестве альтернативы табакокурению. Базовым элементом ингалятора выступает испаритель, в который подается специальная жидкость. В ее состав как правило входит никотин, глицерин и другие вещества, с наличием которых нередко и связывается опасность вейпинга.