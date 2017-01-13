Машины и автобусы ежедневно создают пробки в одном из дворов Хабаровска

После строительства дороги на новой улице Лейтенанта Орлова автомобильный поток в этом районе Хабаровска значительно увеличился. Последствия этих изменений ощутили на себе жители дома № 3 в переулке Донском, сообщат портал «Губерния».

По словам жильцов, через их двор часто проезжают не только автомобилисты, желающие объехать пробку на Лейтенанта Орлова, но и водители маршруток. Зачастую пробки образуются в самом дворе — узкие проезды не рассчитаны на такое плотное движение.

«Автомобилисты используют сквозной проезд для того, чтобы объезжать пробки [на улице Лейтенанта Орлова] в утренние и вечерние часы. Все это небезопасно для жителей района, водители нарушают скоростной режим и не пропускают пешеходов, по этой дороге движутся рейсовые автобусы. Частые заторы мешают выехать жильцам района», — говорит Елена, жительница дома № 3 в Донском переулке.

В ноябре Елена направила в управление дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска обращение с просьбой помочь в решении этой проблемы. В ответ заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов предложил местным жителям разработать альтернативный вариант дорожного трафика. Тогда жильцы попросили установить во дворах лежачих полицейских, ограничить движение автотранспорта или изменить схему движения, но все эти предложения были отклонены.

«Незнание либо игнорирование водителями транспортных средств требований правил дорожного движения, дорожных знаков, разметки не являются основанием для установки технических средств организации дорожного движения», — говорится в ответе и.о. первого заместителя мэра города по городскому хозяйству Александра Андрюшина.

Также в администрации сообщили, что установка знаков дорожного движения находится в ведении Госавтоинспекции. Аналогичное письмо Елена отправила и туда, однако получила совет обратиться в мэрию.

«Разрешительные функции по установке технических средств организации дорожного движения и изменению схемы организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети в полномочия Госавтоинспекции не входят. Для рассмотрения этого вопроса необходимо обращаться в администрацию города», — сказано в ответном письме УГИБДД по Хабаровскому краю.

Не дождавшись помощи от городских чиновников и полицейских, жительница Донского переулка подала жалобу в городскую прокуратуру с просьбой обжаловать решение первого заместителя мэра Хабаровска.