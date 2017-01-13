Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вокруг Петербурга появятся несколько новых городов
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
Слова Трампа привели к рекордному падению валюты одной из стран
Агата Муцениеце и Павел Прилучный повеселились на вечеринке сына
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Собчак впервые показала сына
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Давай, щенок!": Джигурда пытался подраться с ведущим в эфире
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто за 2 тысячи долларов
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Пресса раскрыла правду о винтовке США, которую выпускает Киев
"Газовое проклятие": СМИ о морозах на Украине
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
03:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Машины и автобусы ежедневно создают пробки в одном из дворов Хабаровска

С решением этой проблемы местным жителям не смогли помочь ни в мэрии, ни в ГИБДД.

После строительства дороги на новой улице Лейтенанта Орлова автомобильный поток в этом районе Хабаровска значительно увеличился. Последствия этих изменений ощутили на себе жители дома № 3 в переулке Донском, сообщат портал «Губерния».

По словам жильцов, через их двор часто проезжают не только автомобилисты, желающие объехать пробку на Лейтенанта Орлова, но и водители маршруток. Зачастую пробки образуются в самом дворе — узкие проезды не рассчитаны на такое плотное движение.

«Автомобилисты используют сквозной проезд для того, чтобы объезжать пробки [на улице Лейтенанта Орлова] в утренние и вечерние часы. Все это небезопасно для жителей района, водители нарушают скоростной режим и не пропускают пешеходов, по этой дороге движутся рейсовые автобусы. Частые заторы мешают выехать жильцам района», — говорит Елена, жительница дома № 3 в Донском переулке.

В ноябре Елена направила в управление дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска обращение с просьбой помочь в решении этой проблемы. В ответ заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов предложил местным жителям разработать альтернативный вариант дорожного трафика. Тогда жильцы попросили установить во дворах лежачих полицейских, ограничить движение автотранспорта или изменить схему движения, но все эти предложения были отклонены.

«Незнание либо игнорирование водителями транспортных средств требований правил дорожного движения, дорожных знаков, разметки не являются основанием для установки технических средств организации дорожного движения», — говорится в ответе и.о. первого заместителя мэра города по городскому хозяйству Александра Андрюшина.

Также в администрации сообщили, что установка знаков дорожного движения находится в ведении Госавтоинспекции. Аналогичное письмо Елена отправила и туда, однако получила совет обратиться в мэрию.

«Разрешительные функции по установке технических средств организации дорожного движения и изменению схемы организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети в полномочия Госавтоинспекции не входят. Для рассмотрения этого вопроса необходимо обращаться в администрацию города», — сказано в ответном письме УГИБДД по Хабаровскому краю.

Не дождавшись помощи от городских чиновников и полицейских, жительница Донского переулка подала жалобу в городскую прокуратуру с просьбой обжаловать решение первого заместителя мэра Хабаровска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хабаровских студентов познакомят с традициями празднования Татьяниного дня
Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154
Обама устроил Байдену сюрприз, вручив ему высшую награду США
Началась единовременная выплата пенсионерам в пять тысяч рублей
США изменили миграционную политику в отношении Кубы
СКР и Генпрокуратура попросили Путина дать денег на квартиры
Журналистку, ударившую сирийского мигранта, осудили на три года
Останки Менгеле стали учебным материалом для студентов
Спорт
«Зенит» занимает 17-е место в Европе по уровню зарплат игроков Петербургский клуб тратит на зарплаты 58% своих доходов
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Определен точный возраст Луны Новые данные были получены после анализа образцов циркона, которые собрали на поверхности Луны участники экспедиции корабля «Аполлон-14»
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео) Фигуристка рада, что старшая дочь является примером для Наденьки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь