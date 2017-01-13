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03:38 (мск), источник: АиФ Иркутск

До -13 потеплеет в Иркутске 13 января

Пройдет снег.

В Иркутске 13 января немного потеплеет.

По прогнозам Гидрометцентра, сегодня в областном центре ожидается слабый снег. Также подует восточный и юго-восточный ветер до 4−9 м/с. Днем столбик термометра поднимется до -13, -15 градусов.

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