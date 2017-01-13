Авторынок «Зеленый угол» переживает очередное затишье

На авторынке «Зеленый угол» затишье. Покупателей совсем мало. Посещаемость увеличивается немного лишь по выходным. Завозы «свежих» машин почти прекратились. Их уже достаточно. Все площадки, как мы видим, заполнены.

Покупают в основном бюджетные автомобили, и то ищут подешевле, пускай и качеством похуже. В день с каждой площадки продается примерно по три авто, к вечеру рынок уже пуст — ни покупателей, ни продавцов.

Обычно к концу года машины распродавались, свежих не завозили, продавцы уезжали в отпуск. Декабрь 2016-го оказался другим. Все на своих местах. Сейчас, в январе, заметное беспокойство как у продавцов, так и покупателей вызывает требование к наличию в каждом выпускаемом в обращение авто системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Это система экстренного реагирования при авариях. Информация об оснащении устройством авто должна быть отражена в СБКТС — сертификате безопасности транспортных средств.

«ЭРА-ГЛОНАСС» уже начали устанавливать на новые машины в дилерских центрах России. Подержанные импортные авто ввозить по-прежнему разрешается, но их нужно будет дооборудовать.

Но уже в самое ближайшее время проблемы могут появиться. И тогда автолюбители устремятся за поиском системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В Приморье пока работает одна компания, готовая ее установить за 22 тысячи рублей. И там, как нам сообщили, не было пока еще ни одной подобной практики — потенциальные покупатели предпочитают дождаться ясности в вопросе установки «ЭРА-ГЛОНАСС».