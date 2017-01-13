Бесхозная ледяная лестница стала препятствием для жителей у. Нейбута во Владивостоке

Ситуация уже вызвала волну возмущений среди жителей, вот только какая управляющая компания отвечает за нее, никому не известно.

Нелля Темченко, жительница дома № 38, ул. Нейбута: «Эта лестница, сколько мы тут живем, это лет 20—30 все время чистится энтузиастами вот этого дома. И то энтузиасты прочищают на ступню, чтобы дети одни могли подняться, а другие спуститься. А полностью она не очищается».

Мария Андриянова, жительница дома № 26, ул. Ватутина: «Наша управляющая домом говорит, что это не наша лестница. А они тоже говорят, не знаем наша или не наша лестница. А дети ведь ходят, ну опасно! Опасно!».

Как говорят сами ученики, уборкой снега и льда пришкольной территории они занимаются сами, во время урока труда. А к опасной лестнице их не подпускают.