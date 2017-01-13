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04:42 (мск), источник: Вести Приморье

Бесхозная ледяная лестница стала препятствием для жителей у. Нейбута во Владивостоке

Лестница, ведущая к школе № 78, покрытая льдом, может привести к серьезным травмам школьников. По сообщениям жителей придомовых территорий, на протяжении нескольких лет в зимний период очищением лестницы от снега и льда никто не занимается.

Ситуация уже вызвала волну возмущений среди жителей, вот только какая управляющая компания отвечает за нее, никому не известно.

Нелля Темченко, жительница дома № 38, ул. Нейбута: «Эта лестница, сколько мы тут живем, это лет 20—30 все время чистится энтузиастами вот этого дома. И то энтузиасты прочищают на ступню, чтобы дети одни могли подняться, а другие спуститься. А полностью она не очищается».

Мария Андриянова, жительница дома № 26, ул. Ватутина: «Наша управляющая домом говорит, что это не наша лестница. А они тоже говорят, не знаем наша или не наша лестница. А дети ведь ходят, ну опасно! Опасно!».

Как говорят сами ученики, уборкой снега и льда пришкольной территории они занимаются сами, во время урока труда. А к опасной лестнице их не подпускают.

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