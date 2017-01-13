В понедельник Приморье останется без телевидения

«16 января с 03.00 до 07.00 во всех населенных пунктах Приморского края возможны перерывы в трансляции первого мультиплекса РТРС-1. Это телеканалы: «Первый», «Россия-1», «МатчТВ», «НТВ», «5 канал», «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВЦ», а также радиостанции: «Радио России», «Вести ФМ», «Маяк», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Причина возможных сбоев — профилактические работы на сети вещания цифрового эфирного телевидения. Также 16 января планируются кратковременные перерывы в трансляции второго мультиплекса РТРС-2 — это каналы «РенТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «МузТВ» — во Владивостоке и близлежащих населенных пунктах с 03.00 до 07.00. В Арсеньеве, Артеме, Находке, Уссурийске перерывы возможны с 03.00 до 12.00.