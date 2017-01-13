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05:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Сильные морозы придут в Хабаровск после Крещения

Температура воздуха опустится до -35 градусов ночью и достигнет -22 днем.

Источник: РИА "Новости"

Крещенские морозы придут в Хабаровск к концу следующей недели, сообщила корреспонденту портала «Губерния» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. На само Крещение — 19 января — дневные и ночные температуры в краевой столице будут в пределах нормы.

«К концу недели будет понижение температур в пределах −28…−33, даже до -35 градусов, а дневные температуры достигнут −17…−22. Само Крещение будет теплое, а после него начнутся морозы», — рассказала синоптик.

По ее словам, снега на крещенской неделе не предвидится. В четверг, 19 января, в Хабаровске без осадков, −22…−24 градуса ночью и −16…−18 днем.

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