В Красноярске запланировали построить два новых виадука

В Красноярске к Универсиаде-2019 появятся два новых надземных перехода. Об этом 12 января на расширенном заседании в администрации сообщил вице-мэр Игорь Титенков.

Новые переходы откроются в районе крупных спортивных комплексов — «Арены-Север» (на ул. 9 Мая) и «Арены-Самоцвет» (на ул. Партизана Железняка). В ближайшее время мэрия намерена объявить торги на поиск подрядчика, который займется строительством.

Напомним, в 2017 году Красноярск ждет самый масштабный за последние годы ремонт дорог. Запланирована реконструкция сразу нескольких значимых улиц города: проспекта Мира, улиц Карла Маркса, Елены Стасовой, Коммунального моста и других.

Ранее на заседании депутатской комиссии Заксобрания обсуждался вопрос о восстановлении перехода в районе Культурного исторического центра на ул. Карла Маркса. Виадук также планируется построить к Универсиаде.