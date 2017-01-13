Акция по уборке мусора «Праздник чистоты» пройдёт на острове Ольхон в июне 2017 года

Акция по уборке мусора «Праздник чистоты» в пятый раз пройдёт на острове Ольхон с 3 по 8 июня 2017 года. Как сообщает организатор акции, руководитель Иркутской региональной экологической общественной организации «Мой Байкал» Надежда Николаева, жители пос. Хужир и волонтёры из Иркутска вооружатся лопатами и пакетами, чтобы подготовить Ольхон к началу летнего туристического сезона, очищая берега Байкала от мусорных завалов. Кроме традиционных мест уборки планируется почистить труднодоступные места побережья Ольхона, а также навести порядок на берегах заливов Малого моря от МРС до Курмы. Будет применяться селективный (раздельный) сбор мусора.

Уже сейчас начинается формирование бригад волонтёров, готовых в 2017 году принять участие в акции «Праздник чистоты». От волонтёров требуется искреннее желание помочь Ольхону стать чище, а организаторы доставят до острова, обеспечат инвентарём и предоставят на время акции недорогие жильё (не более 300 рублей в сутки). К участию приглашают СМИ и партнёров, готовых организационно и финансово поддержать акцию. В 2016 году огромную помощь в проведении «Праздника чистоты» оказали клуб «Губерния», объединение «Планета Байкал», отель «Байкал-Вью». Подробную информацию о записи в волонтёры можно получить по тел. 8−914−901−31−35, 968−769..

Надежда Николаева признаётся, что пять лет назад она была удивлена тому, что люди с большим энтузиазмом откликнулись на саму идею проведения «Праздника чистоты». «В 2013 году мы впервые вышли на побережье, не в силах безучастно смотреть на то, как Байкал — священное место для всех жителей острова — буквально задыхается от мусора и стихийных свалок на своих берегах, — рассказала она. — С тех пор на острове мы каждый год собираем по несколько десятков тонн мусора. Перед началом большого летнего туристического сезона волонтёры и местные жители ликвидируют все стихийные свалки в сосновом лесу, примыкающему к знаменитому Сарайскому пляжу, уберут свалки в Маломорце».