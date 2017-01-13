Житель Иркутской области выиграл миллион рублей в новогодней лотерее.

Как 11 января 2017 года сообщила пресс-служба Почты России, в результате розыгрыша новогодних тиражей миллионерами стали еще шесть человек, которые приобрели счастливые билеты в отделениях Почты России в Москве, а также в Московской, Ленинградской, Самарской, Белгородской областях и Красноярском крае.

Девять клиентов Почты России стали обладателями крупных призов более 700 тысяч рублей, а клиентам УФПС Новосибирской области повезло дважды — сразу два счастливчика выиграли загородные дома по 700 тыс. рублей каждый. Обладателями крупных выигрышей от 20 тыс. рублей стали 54 клиента Почты России.

Общая сумма выигрышей по всем новогодним билетам, приобретенным в отделениях Почты России, составила более 270 миллионов рублей.