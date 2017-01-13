На выходных в Красноярске похолодает до -25°C

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается морозная и снежная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 13 января, температура воздуха опустится до -19°C. Ближе к вечеру возможно похолодание до -25°C. В первой половине дня в городе пройдет небольшой снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 2 м/c.

В субботу, 14 января, синоптики обещают умеренно прохладную январскую погоду. В этот день столбики термометров достигнут отметки −21…−25°C. Днем Красноярск накроет снегопад. Ветер сменит направление на западное, а его скорость увеличится до 3 м/с.

В воскресенье, 15 января, в Красноярске будет снежно. Метеорологи обещают, что красноярцы не почувствуют сильных температурных перепадов. Температура воздуха в воскресный день также опустится до −21…−25°C. Ветер стихнет до 1 м/c.

Добавим, что по данным Среднесибирского УГМС до 19 часов 13 января в Красноярске будет действовать режим «черного неба». В городе объявлен режим НМУ первой степени опасности.