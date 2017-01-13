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05:50 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Юрий Чайка приедет в Иркутск на юбилей экс-главы транспортной прокуратуры

Георгий Барский отметит свое 90-летие 15 января.

Источник: IrkutskMedia.ru

Генпрокурор РФ Юрий Чайка приедет в Иркутск на юбилей бывшего руководителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Георгия Барского. Он отпразднует свое 90-летие в воскресенье, 15 января. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на источник, близкий к органам госвласти.

Справка: БАРСКИЙ Георгий Яковлевич 50 лет безупречно служил в органах прокуратуры. Внес значительный вклад в государственную и общественную жизнь города по защите прав и интересов граждан, укреплению законности, правопорядка и общественной безопасности. Присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР», награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры».

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