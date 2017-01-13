Юрий Чайка приедет в Иркутск на юбилей экс-главы транспортной прокуратуры
Георгий Барский отметит свое 90-летие 15 января.
Георгий Барский отметит свое 90-летие 15 января.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка приедет в Иркутск на юбилей бывшего руководителя
Справка: БАРСКИЙ Георгий Яковлевич 50 лет безупречно служил в органах прокуратуры. Внес значительный вклад в государственную и общественную жизнь города по защите прав и интересов граждан, укреплению законности, правопорядка и общественной безопасности. Присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР», награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры».