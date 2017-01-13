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05:57 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские эксперты забраковали «Краковскую» колбасу и «Молочные» сосиски

В продукции содержится недопустимые ингредиенты — костная ткань, соя, каррагинан, крахмал и мука.

ФБУ «Красноярский ЦСМ» проверил на качество и безопасность «Молочных» сосисок и полукопченой колбасы «Краковская», которые реализуются в торговых сетях краевого центра. Специалисты выявили значительные нарушения при производстве этой продукции.

Всего было закуплено пять образцов сосисок «Молочных» и три образца «Краковской» известных торговых марок, изготовленные компаниями Красноярского края, Новосибирской, Омской и Томской областей, в республике Хакасия.

Основными ингредиентами сосисок «Молочных» и колбасы «Краковская» должны быть мясо свинина и говядина, шпик, яичные продукты, молоко, сахар-песок и пряности. Однако в итоге в некоторых образцах установлено наличие костной ткани, соевого текстурата, изолированного соевого белка, каррагинана, крахмала, муки — применение которых при производстве данных продуктов не допускается.

В норме оказался сырьевой состав только у одного образца — колбасы полукопченой «Краковской» из Новосибирской области, (изготовитель ООО «Кудряшовский мясокомбинат»). Остальные образцы колбасы и сосисок проверку на состав не прошли. Кроме того, два образца — выпущенные в Канске и Абакане, имеют замечания по маркировке продукции.

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