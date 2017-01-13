Умная техника осаживает приморских лихачей

«В 2016 году на дорогах Приморья зарегистрировано на 9,4 процента меньше ДТП, чем за аналогичный период 2015 года, число погибших снизилось более чем на 19 процентов, а пострадавших — на семь. Всего в регионе произошло 3007 ДТП, в результате которых 243 человека погибли, 3814 — получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.

Превышение скорости, которое на протяжении многих лет являлось одним из главных нарушений, из-за которых происходили ДТП с тяжкими последствиями, в 2016 году ушло на второй план, составив лишь два процента от общего числа нарушений. Аварийность из-за превышения установленной скорости сократилась более чем в два раза, составив 55 ДТП в 2016 году против 118 в 2015 году. В значительной мере этому способствуют фоторадары, отмечают специалисты.

«В настоящее время практически на всех краевых дорогах, на Золотом и Русском мостах, действуют 49 фоторадаров “Кордон” и “Крис-С”, в этом году их число будет увеличено до 65. В 2016 году с помощью фоторадаров выявлено более 260 тысяч фактов нарушений правил дорожного движения и выписано штрафов на общую сумму свыше 117 миллионов рублей», — говорится в сообщении.