Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
Путин отправил в отставку главу одной из республик РФ
Собчак впервые показала сына
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
В какие игрушки играют дети в Италии
Джоли и Питт примирились ради детей
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
"Давай, щенок!": Джигурда пытался подраться с ведущим в эфире
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто за 2 тысячи долларов
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Пресса раскрыла правду о винтовке США, которую выпускает Киев
"Газовое проклятие": СМИ о морозах на Украине
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
9Стрельба в стамбульском клубе
4040 самых красивых снимков 2016 года
06:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Умная техника осаживает приморских лихачей

Уменьшить число автоаварий на дорогах Приморья в минувшем году в значительной мере помогли радарные комплексы, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«В 2016 году на дорогах Приморья зарегистрировано на 9,4 процента меньше ДТП, чем за аналогичный период 2015 года, число погибших снизилось более чем на 19 процентов, а пострадавших — на семь. Всего в регионе произошло 3007 ДТП, в результате которых 243 человека погибли, 3814 — получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.

Превышение скорости, которое на протяжении многих лет являлось одним из главных нарушений, из-за которых происходили ДТП с тяжкими последствиями, в 2016 году ушло на второй план, составив лишь два процента от общего числа нарушений. Аварийность из-за превышения установленной скорости сократилась более чем в два раза, составив 55 ДТП в 2016 году против 118 в 2015 году. В значительной мере этому способствуют фоторадары, отмечают специалисты.

«В настоящее время практически на всех краевых дорогах, на Золотом и Русском мостах, действуют 49 фоторадаров “Кордон” и “Крис-С”, в этом году их число будет увеличено до 65. В 2016 году с помощью фоторадаров выявлено более 260 тысяч фактов нарушений правил дорожного движения и выписано штрафов на общую сумму свыше 117 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Банда необычных воров осуждена в Приморье
Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154
Обама устроил Байдену сюрприз, вручив ему высшую награду США
Началась единовременная выплата пенсионерам в пять тысяч рублей
США изменили миграционную политику в отношении Кубы
СКР и Генпрокуратура попросили Путина дать денег на квартиры
Журналистку, ударившую сирийского мигранта, осудили на три года
Останки Менгеле стали учебным материалом для студентов
Спорт
«Зенит» занимает 17-е место в Европе по уровню зарплат игроков Петербургский клуб тратит на зарплаты 58% своих доходов
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Определен точный возраст Луны Новые данные были получены после анализа образцов циркона, которые собрали на поверхности Луны участники экспедиции корабля «Аполлон-14»
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео) Фигуристка рада, что старшая дочь является примером для Наденьки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь