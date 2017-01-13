Умная техника осаживает приморских лихачей
Уменьшить число автоаварий на дорогах Приморья в минувшем году в значительной мере помогли радарные комплексы, сообщает ИА «Дейта».
Уменьшить число автоаварий на дорогах Приморья в минувшем году в значительной мере помогли радарные комплексы, сообщает ИА «Дейта».
«В 2016 году на дорогах Приморья зарегистрировано на 9,4 процента меньше ДТП, чем за аналогичный период 2015 года, число погибших снизилось более чем на 19 процентов, а пострадавших — на семь. Всего в регионе произошло 3007 ДТП, в результате которых 243 человека погибли, 3814 — получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.
Превышение скорости, которое на протяжении многих лет являлось одним из главных нарушений,
«В настоящее время практически на всех краевых дорогах, на Золотом и Русском мостах, действуют 49 фоторадаров “Кордон” и “Крис-С”, в этом году их число будет увеличено до 65. В 2016 году с помощью фоторадаров выявлено более 260 тысяч фактов нарушений правил дорожного движения и выписано штрафов на общую сумму свыше 117 миллионов рублей», — говорится в сообщении.