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07:51 (мск), источник: dostup1.ru

Режим повышенной экологической опасности объявлен в 6 городах Южного Урала

До вечера 13 января на территории шести населенных пунктов сохранятся неблагоприятные метеоусловия.

Источник: РИА "Новости"

Неблагоприятные метеоусловия сохраняются в шести городах Челябинской области — способствующий их возникновению слабый юго-западный ветер продержится до вечера 13 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию Минэкологии региона.

В Магнитогорске продляются, а на территории Карабаша, Челябинска, Сатки, Коркино, Троицка вновь объявлены НМУ первой степени опасности, препятствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Промышленным предприятиям города предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности — минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

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