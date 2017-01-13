Режим повышенной экологической опасности объявлен в 6 городах Южного Урала
До вечера 13 января на территории шести населенных пунктов сохранятся неблагоприятные метеоусловия.
До вечера 13 января на территории шести населенных пунктов сохранятся неблагоприятные метеоусловия.
Неблагоприятные метеоусловия сохраняются в шести городах Челябинской области — способствующий их возникновению слабый
В Магнитогорске продляются, а на территории Карабаша, Челябинска, Сатки, Коркино, Троицка вновь объявлены НМУ первой степени опасности, препятствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.
Промышленным предприятиям города предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности — минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.