Морозный урожай. Как в холода в Перми созревают бананы и ананасы

Более того, именно это время для них лучше всего подходит. Как же такое возможно?

Райский сад.

Конечно же, созревают фрукты и распускаются необычные для наших мест цветы не на улице, а в оранжерее Ботанического сада им. профессора А. Г. Генкеля Пермского государственного национального исследовательского университета. Сотрудники сада каждый день с морозной улицы попадают в экзотическую страну, полную удивительных растений. Сейчас здесь цветут несколько видов орхидей. В этом году одна из самых больших в стране коллекций этих прекрасных растений пополнилась новыми образцами.

В экваториальном отделении оранжереи растут бананы. Плоды гибридного сорта с южным названием «Тропикана» пока зелёного цвета, но они постепенно созревают. Хотя, как говорят в ботаническом саду, урожай соберут только в марте. Бананы будут хоть и очень маленькими — до 10 см в длину, но сладкими. Сергей ШУМИХИН, директор ботанического сада, говорит, что три года назад сотрудники собрали с одного растения в общей сложности 177 бананов общим весом более 10 кг. Правда, не все их виды коллекции ботанического сада съедобны. Плоды диких сортов плотно забиты твёрдыми семенами, вкусной мякоти у них почти нет.

В оранжерее растут ананасы, которые созреют в марте. На ветках цитрусовых деревьев можно увидеть яркие, красивые плоды апельсинов, мандаринов, лайма, бергамота, лимонов, грейпфрутов. Есть даже очень редкие микроцитрусы. Эти растения родом из далёкой Австралии. Плоды у них, как видно из названия, маленькие, продолговатые, очень плотные. Созревают в оранжерее и гранаты, которые ещё называют райскими яблочками. Ну чем не райский сад?

Как в тропиках.

Зимой в ботаническом саду цветёт даже шоколадное дерево, то есть какао. Интересно, что обычно оно начинает плодоносить не менее чем через 6 лет после посадки, однако в оранжерее ПГНИУ первый плод созрел раньше. И это при том, что шоколадное дерево весьма прихотливо: оно не переносит температуру ниже 20 С и выше 29 С и прямые солнечные лучи. Ему нужны рыхлая плодородная почва и ежедневный обильный полив.

Всё цветёт и плодоносит, потому что для выращивания экзотических плодов сотрудники ботанического сада создают специальные условия. Почему же всё цветёт именно сейчас, когда город сковали суровые уральские морозы?

— Во-первых, в тропиках нет ярко выраженной смены сезонов. Именно по этой причине растения цветут и плоды созревают тогда, когда для этого сложились удачные условия, — пояснил Сергей Шумихин. — Во-вторых, зимой в оранжерее легче создать необходимую влажность и нужную температуру воздуха. Летом жарко, поэтому регулировать её сложнее. В экваториальном отделении оранжереи мы поддерживаем температуру выше 25 градусов и влажность около 100%, а в отделении субтропиков всегда влажно и прохладно.

Летом работники сада собрали более 200 кг различных сортов яблок и груш. Скоро в ботаническом саду будет новый урожай — экзотических фруктов. Часть урожая обычно идёт на семена. Ботанический сад сотрудничает с более чем 200 садами мира, куда отправляет часть образцов. Плодами угощают посетителей и немного пробуют сами.

Кстати, в коллекции ботанического сада более 7,5 тыс. видов, сортов и форм растений. Более 200 видов занесены в Красные книги России, Пермского края, других регионов страны и мира.