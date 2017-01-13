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07:37 (мск), источник: АиФ Омск

Петицию против отмены маршруток подписали почти 2 тысячи омичей

Жители города не согласны с отменой 25 маршрутов.

Почти 2 тысячи омичей подписали петицию против отмены маршруток.

Соответствующее обращение с требованием вернуть ликвидированные маршруты появилось на сайте Change.org. Автором петиции является Денис Козловский, который адресует её губернатору Омской области, мэру Омска, а также главе департамента транспорта и горсовету.

«Наше мнение — без такого мобильного средства передвижения жители Омска просто не могут существовать, ведь муниципальный транспорт полностью деградировал. Автобуса ждать очень долго, утром и вечером надо стоять по 30−40 минут на морозе и потом час-полтора добираться на работу или с работы», — говорится в тексте обращения.

Напомним, что с 1 января 2017 года департамент транспорта отменил 25 маршрутов, по которым в основном ходили маршрутки.

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