Петицию против отмены маршруток подписали почти 2 тысячи омичей
Жители города не согласны с отменой 25 маршрутов.
Жители города не согласны с отменой 25 маршрутов.
Почти 2 тысячи омичей подписали петицию против отмены маршруток.
Соответствующее обращение с требованием вернуть ликвидированные маршруты появилось на сайте Change.org. Автором петиции является Денис Козловский, который адресует её губернатору Омской области, мэру Омска, а также главе департамента транспорта и горсовету.
«Наше мнение — без такого мобильного средства передвижения жители Омска просто не могут существовать, ведь муниципальный транспорт полностью деградировал. Автобуса ждать очень долго, утром и вечером надо стоять по 30−40 минут на морозе и потом
Напомним, что с 1 января 2017 года департамент транспорта отменил 25 маршрутов, по которым в основном ходили маршрутки.