Храм накопил долгов на четверть миллиона и просит деньги у прихожан
Сумма составляет более 240 тыс. рублей.
Сумма составляет более 240 тыс. рублей.
Служители прихода священномученика Сильвестра в Омске просят помощи у прихожан в оплате долга за услуги ЖКХ.
Сумма составляет более 240 тыс. рублей. Если долг не будет погашен до 13 января, в храме отключат отопление.
Просьба о помощи размещена на официальной странице храма в одной из социальных сетей.
«Нужно собрать 242 827 рублей. Иначе будут ограничивать! Да не оскудеет рука дающего!» — цитирует «Радио Сибирь» текст сообщения.
Служители подтверждают правдивость своих требований сканом уведомления АО «Омск РТС», в котором говорится о частичном ограничении режима потребления энергии.
По данным агентства, приход должен был не платить несколько лет за ЖКУ, чтобы накопить такую большую задолженность.