Храм накопил долгов на четверть миллиона и просит деньги у прихожан

Служители прихода священномученика Сильвестра в Омске просят помощи у прихожан в оплате долга за услуги ЖКХ.

Сумма составляет более 240 тыс. рублей. Если долг не будет погашен до 13 января, в храме отключат отопление.

Просьба о помощи размещена на официальной странице храма в одной из социальных сетей.

«Нужно собрать 242 827 рублей. Иначе будут ограничивать! Да не оскудеет рука дающего!» — цитирует «Радио Сибирь» текст сообщения.