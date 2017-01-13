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07:27 (мск), источник: СуперОмск

В Омске с именного сугроба мэра убрали надпись, а сам сугроб оставили

Уже вчера вечером надпись «Сугробы за Двораковского» исчезла с кучи снега на пересечении улиц 20-я Амурская и 33-Северная.

Федеральный флешмоб по борьбе с сугробами провалился в Омске. Так именной сугроб мэра, спустя сутки так никуда и не делся, а вот надпись «Сугробы за Двораковского» с него исчезла.

Напомним, вчера в Омске на одной из груд снега появился лозунг в поддержку мэра — надпись «Сугробы за Двораковкого» с характерной «выборной» галочкой появилась на пересечении улиц 20-я Амурская и 33-я Северная. Таким образом Омск присоединился к флешмобу от новосибирских активистов общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

Однако в отличие от новосибирского прецедента, в Омске акция закончилась ничем — сугроб никто не трогал, однако надпись с него пропала уже вечером того же дня, сообщает паблик «Вконтакте» «Типичный Омск».

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