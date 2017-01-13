Назван самый аварийный участок дороги в Алматы
Самым аварийным участком дороги стало пересечение улиц Толе би и Утеген батыра.
Самым аварийным участком дороги стало пересечение улиц Толе би и Утеген батыра.
В декабре на дорогах страны произошло 1 669
Наибольшее количество ДТП в прошедшем месяце произошло в Алматы — 431.
«Самым аварийным участком дороги в южной столице стало пересечение улиц Толе би и Утеген батыра, где произошло 14 ДТП, в которых пострадало 29 человек, а также улица Ташкентская, где произошло 6 ДТП со смертельным исходом, в которых погибло 6 человек», — говорится в сообщении.
По смертности в декабре лидирует Алматинская область, где на дорогах погибло 44 человека. Массовое ДТП зафиксировано в Акмолинской области.