Казахстанцы могут анонимно сообщить о подозрительных лицах через сайт Генпрокуратуры

На сайте Генеральной прокуратуры появился специальный раздел, в котором пользователи анонимно смогут оставлять свои сообщения о проявлениях экстремизма и терроризма путем заполнения специального бланка, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

К сообщению можно прикрепить фотографии, скриншоты, видео- и аудиозаписи. Принимаются сообщения о подозрительных лицах, появившихся по месту жительства или работы, старающихся не привлекать к себе внимания и ведущих скрытный образ жизни.

Также о людях, причастных к незаконному обороту наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, лицах, пропагандирующих в Интернете идеи экстремизма, терроризма, социальной, расовой, национальной ненависти и вражды, а также об исполнителях, которые нанесли на объекты недвижимости, фасады зданий и транспортные средства надписи, изображения («граффити») и иные материалы противоправного агитационного содержания, в том числе направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Также есть возможность оставлять свои предложения и идеи касательно сферы противодействия экстремизму и терроризму.