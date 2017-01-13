В пятницу в Украину придет оттепель

В пятницу, 13 января, на смену сильным морозам в страну придет оттепель. Об этом сообщил Украинский Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем ​​мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, днем ​​местами гололед, налипание мокрого снега, ветер южный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -2 …- 9 градусов, днем ​​3 …- 4 градуса.

В Трускавце ночью небольшой снег, днем ​​мокрый снег с дождем, температура ночью -4 …- 6 градусов, днем ​​+1 … + 3 градуса.

В Сваляве ночью небольшой снег, днем ​​сильные осадки, температура ночью -4 …- 6 градусов, днем ​​-1 … + 1 градус.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем ​​без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7−12 м / с, днем ​​порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -2 …- 9 градусов, днем ​​+2 …- 4 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7−12 м / с, днем ​​порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -7 …- 13 градусов, днем ​​+1 …- 6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный снег, в Харьковской области местами небольшой снег, днем ​​без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -6 …- 13 градусов, днем ​​-1 …- 6 градусов, в Харьковской области -4 …- 9 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, днем ​​без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7−12 м / с, днем ​​порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -8 …- 13 градусов, днем ​​1 …- 4 градуса, в Одесской области 0 … + 5 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью. И днем ​​без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7−12 м / с, днем ​​порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -2 …- 7 градусов, днем ​​0 … + 5 градусов.

В Ялте ночью и днем ​​без существенных осадков. Температура ночью -3 …- 5 градусов, днем ​​+5 … + 7 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем ​​без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7−12 м / с, днем ​​порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -5 …- 7 градусов, днем ​​около 0 градусов.