В пятницу в Украину придет оттепель
В пятницу, 13 января, на смену сильным морозам в страну придет оттепель. Об этом сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
В пятницу, 13 января, на смену сильным морозам в страну придет оттепель. Об этом сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
В пятницу, 13 января, на смену сильным морозам в страну придет оттепель. Об этом сообщил Украинский Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, днем местами гололед, налипание мокрого снега, ветер южный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -2 …- 9 градусов, днем 3 …- 4 градуса.
В Карпатах ночью небольшой снег, днем мокрый снег с дождем, температура воздуха ночью -8 …- 13 градусов, днем 1 …- 4 градуса.
В Моршине ночью небольшой снег, днем мокрый снег с дождем, температура ночью -4 …- 6 градусов, днем +1 … + 3 градуса.
В Трускавце ночью небольшой снег, днем мокрый снег с дождем, температура ночью -4 …- 6 градусов, днем +1 … + 3 градуса.
В Сваляве ночью небольшой снег, днем сильные осадки, температура ночью -4 …- 6 градусов, днем -1 … + 1 градус.
На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7−12 м / с, днем порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -2 …- 9 градусов, днем +2 …- 4 градуса.
В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7−12 м / с, днем порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -7 …- 13 градусов, днем +1 …- 6 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный снег, в Харьковской области местами небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -6 …- 13 градусов, днем -1 …- 6 градусов, в Харьковской области -4 …- 9 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7−12 м / с, днем порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -8 …- 13 градусов, днем 1 …- 4 градуса, в Одесской области 0 … + 5 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, ночью. И днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7−12 м / с, днем порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -2 …- 7 градусов, днем 0 … + 5 градусов.
В Ялте ночью и днем без существенных осадков. Температура ночью -3 …- 5 градусов, днем +5 … + 7 градусов.
В Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 7−12 м / с, днем порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -5 …- 7 градусов, днем около 0 градусов.