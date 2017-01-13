За парковку в центре красноярцев оштрафовали на полмиллиона

В 2016 году за неоплаченную парковку в Центральном районе Красноярска на горожан наложили штрафов на 487,4 тыс. рублей. Из этой суммы нарушители пока заплатили меньше половины — 216 тыс., сообщили Newslab.ru в пресс-службе районной администрации.

Напомним, штрафы за неоплаченную парковку в центральной части города начали действовать в январе 2016 года. Для физических лиц штрафы установлены в размере от 300 до 800 рублей (в зависимости от того, в первый раз совершено нарушение или повторно), для юридических лиц — от 1 000 до 1 800 рублей.

Административная комиссия Центрального района за прошедший год рассмотрела около 2,5 тыс. дел, из них основная часть — 1518 дел — о нарушении правил парковки. Среди остальных самым распространённым было нарушение тишины и покоя — таких дел за год в комиссию поступило 253. На втором месте — нарушение правил благоустройства и правил торговли.

В районной администрации отметили, что 80% красноярцев, которые оплатили штрафы за парковку, сделали это добровольно. В остальных случаях пришлось прибегать к помощи приставов.

«Во избежание неприятных встреч с приставами красноярцы, привлечённые к административной ответственности, должны оплатить штраф не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного наказания в законную силу, — напомнил глава района Дмитрий Дмитриев. — Стоит отметить, что на штрафы, налагаемые комиссией, не распространяется возможность оплаты в размере половины суммы».