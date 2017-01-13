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07:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Кладбище» красноярских павильонов разрастается быстрыми темпами

За год число незаконных ларьков выросло почти вдвое.

В Красноярске быстрыми темпами растет «кладбище» павильонов — аналог штрафстоянки для автомобилей. На полигон в Советском районе привозят ларьки, которые незаконно были установлены на территории города.

Припорошенные снегом крыши бывших торговых точек местами уже начинают разрушаться. Представители администрации Советского района говорят: по сравнению с прошлым годом число незаконных объектов на этой штрафстоянке почти удвоилось.

На сегодняшний день на хранении находятся 811 объектов. Ровно год назад их здесь находилось 480. Каждый месяц завозят от 20 до 30 объектов.

При этом владельцы забирают в самом лучшем случае 5−6 ларьков в месяц. Причины разные — кто-то считает, что проще купить новый павильон, чем возвращать старое имущество, а кто-то не может подтвердить право собственности, потому что сооружения сделаны собственноручно.

«Когда приходит он забирать свой павильон в администрацию, у него просят: предоставьте документы, покажите номер павильона, серийный какой-то номер. И с этим предприниматели сталкиваются, потому что не могут показать, доказать, что это их павильон, и в администрации отправляют их в суд. И процесс затягивается. А забрать сам павильон стоит, по нашей информации, от 10 до 15 тысяч», — пояснил председатель правления Краевого союза малого предпринимательства Виталий Бондарев.

Принцип работы полигона тот же, что и у штрафстоянки для эвакуированных автомобилей. Снесенный павильон размещают на площадке, а чтобы его вернуть, владельцу нужно компенсировать подрядчику расходы на транспортировку ларька и хранение.

Само хранилище огромное — 100 тысяч квадратных метров. Пока оно заполнено только на треть. Но если число сооружений на штрафстоянке будет расти такими темпами и дальше, то очень скоро придется решать вопрос по разгрузке площадки.

«Есть павильоны, которые хранятся очень давно, поэтому категорию “вечно” здесь определить невозможно. Дело в том, что этому проекту не так много времени. Теперь мы планируем выпустить нормативный акт, который будет определять сроки хранения и процесс дальнейшей утилизации», — рассказал глава Советского района Владислав Логинов.

В том, что работа по сносу самовольных строений будет продолжена, можно не сомневаться. Власти объясняют: они не против малого бизнеса, но и сами предприниматели должны соблюдать действующие правила торговли.

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