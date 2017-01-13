Кузбасс отметили на федеральном уровне за проведение призывных мероприятий

На итоговой конференции Министерства обороны РФ по подготовке и отправке граждан на военную службу особо отметили положительный опыт Кемеровской области.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, селекторное совещание проводил заместитель начальника Генштаба, генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

В Кемеровской области для прохождения срочной военной службы в 2016 году отправлено 6 054 кузбассовца. 980 призывников смогли получить военно-учетные специальности в организациях ДОСААФ. 20 жителей Кемеровской области попали в Президентский полк. С 1991 года в Президентском полку прошли службу более 700 выходцев региона.

Весенний призыв 2017 года начнется 1 апреля.