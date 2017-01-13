Кузбасс отметили на федеральном уровне за проведение призывных мероприятий
В Министерстве обороны РФ прошла видеоконференция по итогам осеннего призыва 2016 года.
В Министерстве обороны РФ прошла видеоконференция по итогам осеннего призыва 2016 года.
На итоговой конференции Министерства обороны РФ по подготовке и отправке граждан на военную службу особо отметили положительный опыт Кемеровской области.
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В Кемеровской области для прохождения срочной военной службы в 2016 году отправлено 6 054 кузбассовца. 980 призывников смогли получить
Весенний призыв 2017 года начнется 1 апреля.