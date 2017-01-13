Сотни американцев занялись йогой с козами

Йога с козами отличается от обычной только тем, что среди людей бродят дружелюбные животные. Иногда на упражняющихся запрыгивают козлята. В холодную погоду занятия ведутся в хлеву.

Хозяйка фермы No Regrets Лейни Морз (Lainey Morse) решила объединить йогу с козоводством в 2016 году. В августе короткое видео о ее начинании получило популярность в интернете.

После этого ферма перестала справляться с наплывом желающих. Более 900 записавшихся на занятия человек все еще ожидают своей очереди.