Пропавшего в Аксайском районе школьника нашли полицейские
Пропавшего в Аксайском районе Ростовской области школьника нашли полицейские.
Пропавшего в Аксайском районе Ростовской области школьника нашли полицейские.
Как сообщает
В связи с исчезновением несовершеннолетнего правоохранители опросили его родственников и знакомых. Была распространена ориентировка с приметами мальчика.
Сообщается, что в течение дня в полицию неоднократно поступали звонки от граждан, которые видели ребенка, схожего по приметам с пропавшим.
Благодаря одному из сообщений, полицейские обнаружили мальчика на территории Ростова. Установлено, что в отношении несовершеннолетнего противоправных действий не совершалось.
Полицейские провели профилактическую беседу с ребенком и передали его родителям.