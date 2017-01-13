Пропавшего в Аксайском районе школьника нашли полицейские

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, мальчик ушел из дома 11 января и не вернулся.

В связи с исчезновением несовершеннолетнего правоохранители опросили его родственников и знакомых. Была распространена ориентировка с приметами мальчика.

Сообщается, что в течение дня в полицию неоднократно поступали звонки от граждан, которые видели ребенка, схожего по приметам с пропавшим.

Благодаря одному из сообщений, полицейские обнаружили мальчика на территории Ростова. Установлено, что в отношении несовершеннолетнего противоправных действий не совершалось.

Полицейские провели профилактическую беседу с ребенком и передали его родителям.