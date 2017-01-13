79 купелей откроют на Крещение в Волгоградской области
Стали известны места купелей для омовения во время празднования Крещения Господня.
Стали известны места купелей для омовения во время празднования Крещения Господня.
Безопасность на водоемах будут обеспечивать спасатели. Об этом ВДТВ рассказали в
Всего в регионе будет подготовлено 79 купелей, 8 расположены в Волгограде: в Тракторозаводском районе, на улице Грамши, Краснооктябрьском — территория
За безопасностью будут следить порядка 200 спасателей и техника. 19 января на дежурство заступят сотрудники ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области», МКУ «Служба спасения Волгограда», спасатели Краснослободского ПСО ЮРЦ МЧС России и областной организации ВОСВОД, госинспекторы ГИМС МЧС России по региону. Также в местах купелей будут присутствовать медики.