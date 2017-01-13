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09:21 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

79 купелей откроют на Крещение в Волгоградской области

Стали известны места купелей для омовения во время празднования Крещения Господня.

Безопасность на водоемах будут обеспечивать спасатели. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Всего в регионе будет подготовлено 79 купелей, 8 расположены в Волгограде: в Тракторозаводском районе, на улице Грамши, Краснооктябрьском — территория яхт-клуба «Пилигрим», Центральном — Набережная 62 Армии, Советском — набережная Тулака, Дзержинском — пруд «Ангарский», Кировском — пристань имени Руднева, Красноармейском — набережная.

За безопасностью будут следить порядка 200 спасателей и техника. 19 января на дежурство заступят сотрудники ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области», МКУ «Служба спасения Волгограда», спасатели Краснослободского ПСО ЮРЦ МЧС России и областной организации ВОСВОД, госинспекторы ГИМС МЧС России по региону. Также в местах купелей будут присутствовать медики.

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