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09:22 (мск), источник: Вести - Омск

В Омске ЖСК незаконно привлекал деньги дольщиков

По данным прокуратуры Центрального округа, уже несколько лет строительство двух домов на улицах Успешная и Завертяева ведется на участке, предоставленном в аренду.

Однако в феврале прошлого года выяснилось, что, несмотря на наличие дополнительного соглашения, кооператив так и не получил разрешительную документацию, которая позволяла бы ему привлекать деньги дольщиков.

Прокуратура тогда внесла представление директору ЖСК и оштрафовала его на 20 тысяч рублей. Но компания продолжила собирать средства на возведение домов, хотя их строительство заморожено. В связи с этим прокуратура подала в суд на кооператив.

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