В Омске ЖСК незаконно привлекал деньги дольщиков
По данным прокуратуры Центрального округа, уже несколько лет строительство двух домов на улицах Успешная и Завертяева ведется на участке, предоставленном в аренду.
По данным прокуратуры Центрального округа, уже несколько лет строительство двух домов на улицах Успешная и Завертяева ведется на участке, предоставленном в аренду.
Однако в феврале прошлого года выяснилось, что, несмотря на наличие дополнительного соглашения, кооператив так и не получил разрешительную документацию, которая позволяла бы ему привлекать деньги дольщиков.
Прокуратура тогда внесла представление директору ЖСК и оштрафовала его на 20 тысяч рублей. Но компания продолжила собирать средства на возведение домов, хотя их строительство заморожено. В связи с этим прокуратура подала в суд на кооператив.