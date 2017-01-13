В Омске ЖСК незаконно привлекал деньги дольщиков

Однако в феврале прошлого года выяснилось, что, несмотря на наличие дополнительного соглашения, кооператив так и не получил разрешительную документацию, которая позволяла бы ему привлекать деньги дольщиков.

Прокуратура тогда внесла представление директору ЖСК и оштрафовала его на 20 тысяч рублей. Но компания продолжила собирать средства на возведение домов, хотя их строительство заморожено. В связи с этим прокуратура подала в суд на кооператив.