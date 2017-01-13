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09:21 (мск), источник: ИА Башинформ

В одной из филармоний Башкирии назначен новый директор

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Директором Учалинской муниципальной филармонии назначен Альмир Миндиахметович Мухаметьяров. Накануне, 12 января, он был представлен коллективу.

Альмир Мухаметьяров — уроженец Учалинского района. Ранее он работал менеджером по рекламе, затем начальником гастрольного отдела Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова. Был редактором конкурса веселых и находчивых «Шаяниум», в 2013 году признавался «Лучшим ведущим года».

Учалинская филармония является единственной муниципальной филармонией в республике. В 2012 году здесь проведен капитальный ремонт концертного зала. В филармонии проходят мероприятия разного уровня — камерные вечера, театральные, музыкальные спектакли. Сегодня в филармонии работает коллектив профессиональных артистов. Под ее крылом также нашли прописку детские коллективы и ансамбли. Ранее филармонию возглавлял Галимжан Хилажев.

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