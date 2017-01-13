В Краснодаре определено 7 мест для крещенских купаний

Всего в Краснодаре для проведения религиозных обрядов освящения воды и омовения определено 7 мест вблизи православных храмов и часовен, сообщает пресс-служба городской администрации.

Для обеспечения безопасного нахождения горожан в воде и около водоёмов во время крещенских купаний вечером 18 января и весь день 19 января будут задействованы около 40 краснодарских спасателей.

Все они будут обеспечены специальным оборудованием, специальными плавсредствами, включая лодки и моторные катера. Разработана также схема взаимодействия спасателей с полицией, казаками и медучреждениями.

По опыту прошлых лет ожидается, что в Краснодаре в крещенские проруби окунутся более 2 тыс. человек.

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают один из самых древних праздников христианской церкви — Крещение Господне или Святое Богоявление. Праздник является одним из главных в христианстве и посвящён крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан.