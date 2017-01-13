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18:10 (мск), источник: РИА Новости

Сакэ, которое пил Путин в Японии, раскупили за считанные дни

ТОКИО, 13 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Сакэ «Восточная красавица», которое похвалил на итоговой пресс-конференции в Японии президент России Владимир Путин, исчезло со складов за считанные дни после визита, сообщил в беседе с РИА Новости глава компании «Сумикава сюдзо» Такафуми Сумикава.

«Сакэ «Восточная красавица. Первый штандарт», которое одобрил президент Путин, было раскуплено с наших складов меньше, чем за неделю. Всего этот вид мы производим в объеме около 20 тысяч бутылок в год. Мы заранее не знали, что оно будет представлено российскому президенту, и были совершенно не готовы к такой реакции покупателей. Телефон разрывался от звонков.

Сейчас у нас не осталось ни одной бутылки.

На «Восточную красавицу. Первый штандарт», которую пил российский президент, очередь ожидания составляет 2−3 месяца", — сказал Сумикава.

В конце итоговой пресс-конференции 16 декабря российский президент, отвечая на вопрос журналиста, пошутил, что ему «удалось прикоснуться только к одному горячему источнику — это сакэ местного производства, называется «Восточная красавица».
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В настоящий момент не только то сакэ, которое пил Путин, но и вся линейка марки «Восточная красавица» почти исчезла даже в интернет-магазинах: чаще всего рядом с этим товаром написано «распродано», или же в лучшем случае, что осталось 3−6 бутылок. Некоторые дилеры продают по принципу «одна бутылка — в одни руки», только у них сейчас и остались единичные экземпляры.

«Сейчас ажиотаж охватил все виды этой марки, покупатели не вдаются в подробности. Главное, чтобы это была “Восточная красавица”. В год мы производим 250 тысяч бутылок нескольких видов линии “Восточная красавица”, и мы впервые столкнулись с ситуацией, когда у нас на складе нет ни одной бутылки», — пояснил Сумикава.

Обычный цикл производства «Восточной красавицы» составляет 40 дней, в каждой партии — 1500 бутылок объемом от 720 до 1800 миллилитров.

«Сейчас каждая партия раскупается сразу, и следующим покупателям приходится ждать еще 40 дней, чтобы приобрести это сакэ. Никогда до сих пор не было ничего подобного», — сказал глава компании.

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Сакэ «Восточная красавица» не экспортируется в Россию, а на поступившее предложение «Сумикава сюдзо» пока ответить не может.

«У нас просто нет ничего на складе, вот такая история. Хотя, конечно, мы бы очень хотели узнать, понравится ли наше сакэ российским покупателям», — отметил Такафуми Сумикава.

Визит президента России Владимира Путина в Японию состоялся 15—16 декабря. Первый день визита проходил в префектуре Ямагути — избирательном округе премьер-министра Синдзо Абэ и родине его предков. Во время рабочего ужина было подано сакэ «Восточная красавица».

Комментарии
3
Алексей Ковров
Японцы изобрели аппарат по переработке сак.Как бы и водка не была сделана с добавлением саков
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Кирилл Сероглазов
Как мировой лидер, (среди простых людей, а не политиков) ВВП в мире популярен - кто-то его считает источником мирового зла и всевозможных бед и искренне ненавидит, а кто-то наоборот - чуть-ли не обожествляет. Но факт остаётся фактом - равнодушных нет. Так всегда с сильными и харизматичными личностями и лидерами государств - то их любят до безумия, то готовы разорвать в клочья.
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Андрей Хромов
аха-ха теперь на нашу водку перейдут
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