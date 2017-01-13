Сакэ, которое пил Путин в Японии, раскупили за считанные дни

«Сакэ «Восточная красавица. Первый штандарт», которое одобрил президент Путин, было раскуплено с наших складов меньше, чем за неделю. Всего этот вид мы производим в объеме около 20 тысяч бутылок в год. Мы заранее не знали, что оно будет представлено российскому президенту, и были совершенно не готовы к такой реакции покупателей. Телефон разрывался от звонков.

Сейчас у нас не осталось ни одной бутылки.

В конце итоговой пресс-конференции 16 декабря российский президент, отвечая на вопрос журналиста, пошутил, что ему «удалось прикоснуться только к одному горячему источнику — это сакэ местного производства, называется «Восточная красавица».

В настоящий момент не только то сакэ, которое пил Путин, но и вся линейка марки «Восточная красавица» почти исчезла даже в интернет-магазинах: чаще всего рядом с этим товаром написано «распродано», или же в лучшем случае, что осталось 3−6 бутылок. Некоторые дилеры продают по принципу «одна бутылка — в одни руки», только у них сейчас и остались единичные экземпляры.

«Сейчас ажиотаж охватил все виды этой марки, покупатели не вдаются в подробности. Главное, чтобы это была “Восточная красавица”. В год мы производим 250 тысяч бутылок нескольких видов линии “Восточная красавица”, и мы впервые столкнулись с ситуацией, когда у нас на складе нет ни одной бутылки», — пояснил Сумикава.

Обычный цикл производства «Восточной красавицы» составляет 40 дней, в каждой партии — 1500 бутылок объемом от 720 до 1800 миллилитров.

«Сейчас каждая партия раскупается сразу, и следующим покупателям приходится ждать еще 40 дней, чтобы приобрести это сакэ. Никогда до сих пор не было ничего подобного», — сказал глава компании.