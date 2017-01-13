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11:06 (мск), источник: РБК

В США представили дизайн монеты с афроамериканкой в образе Леди Свободы

Монетный двор США выпустит золотые монеты достоинством в $100, на которых впервые будет изображен профиль афроамериканки. ​Темнокожая девушка будет олицетворять образ Леди Свободы, рядом с ней разместят изображение другого символа страны — парящего белоголового орлана, передает NBC News.

Источник: US Mint

Согласно закону о чеканке монет от 1792 года, все они должны содержать «образ свободы». В Монетном дворе, презентуя новый дизайн монеты, отметили, что «по мере того, как развивается страна, развивается и представление о свободе». Помимо изображения девушки, на монете есть надписи «1792» (год основания Монетного двора), «2017» и «In God we trust».

Монеты с афроамериканкой будут выпущены в апреле и, как отмечает NBC, предназначены прежде всего для коллекционеров. Выпуск монеты приурочен к 225-летию двора. В дальнейшем в США собираются чеканить монеты также с лицами американок с азиатскими, латиноамериканскими и индийскими чертами, чтобы «отразить культурное и этническое разнообразие страны».

В прошлом году Министерство финансов США также объявило, что темнокожая аболиционистка Гарриет Табме вскоре заменит президента Эндрю Джексона на купюре $20, добавляет ABC News.

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