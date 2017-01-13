В Нижнем Новгороде горожан призывают жаловаться на неубранные с крыш сосульки

По его словам, только за 2016 год на ДУКИ и ТСЖ было наложено более 400 тысяч рублей штрафов за невыполненные предписания по очистке крыш от снега и сосулек.

В зимний период 2016 — 2017 годов рейды и проверки Госжилинспекции продолжаются. На данный момент по Нижнему Новгороду уже составлено 22 акта.

«В верхней части города — 7 актов по 20 домам, в нижней части — 15 актов по 23 домам. Сведения направлены в прокуратуру, которая должна вынести соответствующие решения», — рассказал Пыхтенков.