Паводок угрожает домам 20 тыс. человек в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. До 16 населенных пунктов в 10 районах Новосибирской области могут оказаться в зоне подтопления в результате таяния больших запасов снега. Паводковые воды угрожают домам 20 тыс. человек, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области по итогам прошедшего заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«В зону подтопления могут попасть до четырех тысяч домов, в которых проживают до 20 тыс. человек», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Юрий Марченко.

По его словам, исходя из складывающихся гидрометеорологических условий осенне-зимнего периода, при наихудшем сценарии развития паводковой ситуации в зоне возможного подтопления могут оказаться 16 населенных пунктов Искитимского, Карасукского, Кочковского, Краснозерского, Маслянинского, Тогучинского, Кыштовского, Северного, Колыванского и Куйбышевского районов области. Объектов экономики, мостов, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, скотомогильников, крупных мест размещения коммунальных отходов в этой зоне нет. Прекращение сообщения между населенными пунктами не прогнозируется.

В рамках подготовки к паводку на территории области завершен капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Еловка в Черепановском районе, ведутся работы по капремонту комплекса сооружений в селе Довольное Доволенского района, плотины на реке Тула в селе 8-е марта Новосибирского района. Принято решение о начале с 2017 года работ по предотвращению подтопления территории крупных населенных пунктов Новосибирской области: Куйбышева, Татарска, Купино, Барабинска. На реализацию противопаводковых мероприятий запланировано направить более 120 млн рублей, в том числе 111 млн рублей из областного бюджета и 6,5 млн рублей — из местных бюджетов.

Главам муниципальных образований были даны поручения по своевременному вывозу снега, расчистке гидротехнических сооружений. Заместитель губернатора Сергей Семка отметил, что вопрос безопасного прохождения паводка на территории Новосибирской области является одним из приоритетных в работе правительства региона и областной КЧС, поскольку ситуация прогнозируется непростая в связи с большим запасом снега в регионе. Тридцатого декабря 2016 года Губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение о мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Новосибирской области в 2017 году.