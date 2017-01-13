Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москва останется без новых магазинов
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
«Это последний выстрел в меня»: новость вызвала возмущение Трампа
В какие игрушки играют дети в Италии
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Собчак впервые показала сына
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ узнали о новой "первой леди" Белоруссии
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
"Женщины меня поймут": Проскурякова о второй беременности
Сын Королевой вырос копией отца: фото наследника
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
15Второй зимний Московский Велопарад
14Рождество Христово в городах России
12:24 (мск), источник: ТАСС

Паводок угрожает домам 20 тыс. человек в Новосибирской области

В зоне подтопления могут оказаться до 16 населенных пунктов.

НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. До 16 населенных пунктов в 10 районах Новосибирской области могут оказаться в зоне подтопления в результате таяния больших запасов снега. Паводковые воды угрожают домам 20 тыс. человек, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области по итогам прошедшего заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«В зону подтопления могут попасть до четырех тысяч домов, в которых проживают до 20 тыс. человек», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Юрий Марченко.

По его словам, исходя из складывающихся гидрометеорологических условий осенне-зимнего периода, при наихудшем сценарии развития паводковой ситуации в зоне возможного подтопления могут оказаться 16 населенных пунктов Искитимского, Карасукского, Кочковского, Краснозерского, Маслянинского, Тогучинского, Кыштовского, Северного, Колыванского и Куйбышевского районов области. Объектов экономики, мостов, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, скотомогильников, крупных мест размещения коммунальных отходов в этой зоне нет. Прекращение сообщения между населенными пунктами не прогнозируется.

В рамках подготовки к паводку на территории области завершен капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Еловка в Черепановском районе, ведутся работы по капремонту комплекса сооружений в селе Довольное Доволенского района, плотины на реке Тула в селе 8-е марта Новосибирского района. Принято решение о начале с 2017 года работ по предотвращению подтопления территории крупных населенных пунктов Новосибирской области: Куйбышева, Татарска, Купино, Барабинска. На реализацию противопаводковых мероприятий запланировано направить более 120 млн рублей, в том числе 111 млн рублей из областного бюджета и 6,5 млн рублей — из местных бюджетов.

Главам муниципальных образований были даны поручения по своевременному вывозу снега, расчистке гидротехнических сооружений. Заместитель губернатора Сергей Семка отметил, что вопрос безопасного прохождения паводка на территории Новосибирской области является одним из приоритетных в работе правительства региона и областной КЧС, поскольку ситуация прогнозируется непростая в связи с большим запасом снега в регионе. Тридцатого декабря 2016 года Губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение о мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Новосибирской области в 2017 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сирия предупредила Израиль о последствиях ракетного обстрела аэродрома
Противники Трампа решили сорвать его инаугурацию
Кудрин: технологическое отставание России грозит ее суверенитету
МВД выявило хищение руководством одного из банков 1 млрд рублей
Турция и РФ подписали соглашение о безопасности полетов в Сирии
СКР и Генпрокуратура попросили Путина дать денег на квартиры
Кипр заподозрил Россию в стремлении помешать объединению острова
Российской наемнице отказали в украинском гражданстве
Спорт
Долги ЦСКА, траты «Зенита» УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно информации которого московский ЦСКА оказался на седьмом месте по сумме долга среди всех европейских клубов
Авто
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут На что смотреть в первую очередь при покупке подержанной «Шнивы»? Мы составили список из 10 самых проблемных мест тольяттинского внедорожника под брендом Chevrolet
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Актриса из «Сумерек» получила роль дочери Санта-Клауса Анна Кендрик снимется в новом фильме студии Disney с рабочим названием «Николь»
Недвижимость
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России снова выросла
Китайцы скопируют здание МГУ для своего ВУЗа
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео) Фигуристка рада, что старшая дочь является примером для Наденьки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь