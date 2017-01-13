В Омске трамвайные пути чистят каждую ночь

В Омске зима выдалась снежной, однако, как утверждает омская администрация, обилие осадков и морозы не становятся помехами для работы трамваем. Работы по очистке разворотных площадок и всей маршрутной линии проводятся только по ночам, чтобы не нарушать работу трамваев. Для этих целей в арсенале специалистов 6 единиц снегоуборочной техники. Отметим, что длина маршрутной линии составляет 78 километров.

Константин Прокопенко, начальник филиала «Трамвайное депо» муниципального мероприятия «Электрический транспорт»:

— Снежная зима с резкими перепадами температур — настоящее испытание для нас. В таких погодных условиях на переездах, где пути пересекает транспорт, образуются ледяные гребни, которые мешают движению. В образовавшиеся желоба забивается снег, и трамвай становится на изоляцию, то есть не может тронуться с места из-за отсутствия контакта с рельсами. Работы по очистке трамвайных путей мы проводим только в ночное время с 20:00 до 08:00. Потому эти работы не препятствуют нашей главной задаче — качественной и безопасной перевозке пассажиров.

Как поясняют в департаменте транспорта администрации Омска трамвайные пути в обязательном порядке чистят каждую ночь. Сперва начинает работу трактор с отвалом и задней щеткой, через полтора часа за ним идет снегочист. После этого наступает время техники для продувки стрелочных переводов.

При обильных снегопадах обледенелая снежная массажа наслаивается на путях, из-за чего ситуация с уборкой усложняется. В таких сложных случаях используется тяжелая техника — трактора К-700 и Т-150, которые ножами срезают наледь.

Зачастую особые проблемы для трамвайных магистралей возникают по соседству с кварталами частных домов. Некоторые жители частного сектора нередко сбрасывают прямо на рельсы убранный во дворах снег, высыпают золу и мусор, выливают помои.

«Несмотря на сложные погодные условия и несознательность некоторых жителей частного сектора, все работы по очистке трамвайных путей выполняются качественно и своевременно. По причине заносов этой зимой ни разу не было остановлено движение трамваев», — подчеркнул Константин Прокопенко.