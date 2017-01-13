В Омске трамвайные пути чистят каждую ночь
Обильные снегопады не стали помехой для работы омских трамваев.
Обильные снегопады не стали помехой для работы омских трамваев.
В Омске зима выдалась снежной, однако, как утверждает омская администрация, обилие осадков и морозы не становятся помехами для работы трамваем. Работы по очистке разворотных площадок и всей маршрутной линии проводятся только по ночам, чтобы не нарушать работу трамваев. Для этих целей в арсенале специалистов 6 единиц снегоуборочной техники. Отметим, что длина маршрутной линии составляет 78 километров.
Константин Прокопенко, начальник филиала «Трамвайное депо» муниципального мероприятия «Электрический транспорт»:
— Снежная зима с резкими перепадами температур — настоящее испытание для нас. В таких погодных условиях на переездах, где пути пересекает транспорт, образуются ледяные гребни, которые мешают движению. В образовавшиеся желоба забивается снег, и трамвай становится на изоляцию, то есть не может тронуться с места
Как поясняют в департаменте транспорта администрации Омска трамвайные пути в обязательном порядке чистят каждую ночь. Сперва начинает работу трактор с отвалом и задней щеткой, через полтора часа за ним идет снегочист. После этого наступает время техники для продувки стрелочных переводов.
При обильных снегопадах обледенелая снежная массажа наслаивается на путях,
Зачастую особые проблемы для трамвайных магистралей возникают по соседству с кварталами частных домов. Некоторые жители частного сектора нередко сбрасывают прямо на рельсы убранный во дворах снег, высыпают золу и мусор, выливают помои.
«Несмотря на сложные погодные условия и несознательность некоторых жителей частного сектора, все работы по очистке трамвайных путей выполняются качественно и своевременно. По причине заносов этой зимой ни разу не было остановлено движение трамваев», — подчеркнул Константин Прокопенко.