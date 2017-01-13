Ростов-на-Дону: вопреки долгам электротранспорт вышел на линию
В
В
Как сообщили ИА REGNUM 13 января в городской администрации, несмотря на финансовые трудности, весь электротранспорт вышел на линию.
Департамент транспорта
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о долгах перед водителями трамваев стало известно еще в сентябре 2016 года. Работники грозились устроить забастовку и нейти на городские маршруты. Тогда в департаменте транспорта также указали на наличие графика погашения задолженности по зарплате.
Напомним, в областном центре действует пять трамвайных маршрутов.