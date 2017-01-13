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16:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Британская газета включила тур по Карелии и Архангельску в список лучших в мире

Культурно-познавательный тур по северо-западу России вошел в число 50 лучших путешествий подобного рода в 2017 году.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет британская газета The Telegraph, редакторы которой составили данный список.

В перечень включили 13-дневную поездку по северо-западу России для ознакомления с местной архитектурой. В тур входит посещение архитектурного ансамбля Кижский погост на острове в Онежском озере в Карелии.

Кижи

Путешественники также побывают в Архангельске, где увидят отреставрированные купеческие дома. Кроме того, они попадут в музей деревянного зодчества Малые Корелы в 25 километрах от города.

Малые Корелы

В рейтинге оказались и туры в город Сарагоса на северо-востоке Испании и Мадрид, где туристам представится возможность увидеть коллекции картин известного испанского художника Франсиско Гойи. Отдыхающие даже смогут оценить творения Гойи, которые обычно не выставляются на публичное обозрение, в частности, некоторые гобелены.

Сарагоса

Путешествие по городам Брюгге и Гент в Бельгии также попало в топ-50. Этот тур тоже включает в себя знакомство с творчеством проживавших там художников, а также с архитектурой.

Брюгге
Гент

Кроме того, британские журналисты предлагают посетить итальянские города Равенна и Урбино. В рамках тура гости смогут увидеть византийскую мозаику и работы таких видных художников, как Рафаэль Санти, Тициан Вечеллио, Федерико Бароччи.

Мозаика в Равенне
Урбино

В список также попали туры по Японии, Сицилии, Нидерландам, Скандинавии, Риму и Мальте, Лос-Анджелесу и другие маршруты.

В пятницу, 13 января, стало известно, что британская газета The Guardian сочла Санкт-Петербург одним из обязательных к посещению в 2017 году туристических направлений мира.

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