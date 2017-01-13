Британская газета включила тур по Карелии и Архангельску в список лучших в мире

В перечень включили 13-дневную поездку по северо-западу России для ознакомления с местной архитектурой. В тур входит посещение архитектурного ансамбля Кижский погост на острове в Онежском озере в Карелии.

Об этом пишет британская газета The Telegraph, редакторы которой составили данный список.

Путешественники также побывают в Архангельске, где увидят отреставрированные купеческие дома. Кроме того, они попадут в музей деревянного зодчества Малые Корелы в 25 километрах от города.

В рейтинге оказались и туры в город Сарагоса на северо-востоке Испании и Мадрид, где туристам представится возможность увидеть коллекции картин известного испанского художника Франсиско Гойи. Отдыхающие даже смогут оценить творения Гойи, которые обычно не выставляются на публичное обозрение, в частности, некоторые гобелены.

Путешествие по городам Брюгге и Гент в Бельгии также попало в топ-50. Этот тур тоже включает в себя знакомство с творчеством проживавших там художников, а также с архитектурой.

Кроме того, британские журналисты предлагают посетить итальянские города Равенна и Урбино. В рамках тура гости смогут увидеть византийскую мозаику и работы таких видных художников, как Рафаэль Санти, Тициан Вечеллио, Федерико Бароччи.

В список также попали туры по Японии, Сицилии, Нидерландам, Скандинавии, Риму и Мальте, Лос-Анджелесу и другие маршруты.