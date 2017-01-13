Британская газета включила тур по Карелии и Архангельску в список лучших в мире

Об этом пишет британская газета The Telegraph, редакторы которой составили данный список.
В перечень включили 13-дневную поездку по
Путешественники также побывают в Архангельске, где увидят отреставрированные купеческие дома. Кроме того, они попадут в музей деревянного зодчества Малые Корелы в 25 километрах от города.
В рейтинге оказались и туры в город Сарагоса на
Путешествие по городам Брюгге и Гент в Бельгии также попало в топ-50. Этот тур тоже включает в себя знакомство с творчеством проживавших там художников, а также с архитектурой.
Кроме того, британские журналисты предлагают посетить итальянские города Равенна и Урбино. В рамках тура гости смогут увидеть византийскую мозаику и работы таких видных художников, как Рафаэль Санти, Тициан Вечеллио, Федерико Бароччи.
В список также попали туры по Японии, Сицилии, Нидерландам, Скандинавии, Риму и Мальте,
В пятницу, 13 января, стало известно, что британская газета The Guardian сочла